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Виктор Гончаренко остался доволен дебютом Нисимуры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют японского новичка Такумы Нисимуры в товарищеском матче с "Арсеналом" (1:2).

"Нисимура только несколько дней с нами тренируется. Он достаточно неплохо смотрелся до тех пор, пока не устал. Он хорошо прессинговал, правильно открывался и взаимодействовал с командой в целом.

Как только он устал, то, конечно, пошли ошибки, но тем не менее мы посмотрели на него в боевых условиях.

Понимаем, что акклиматизацию и адаптацию он еще пройдет. Такума должен нам помочь, так как у него достаточно сильных качеств", – цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Теги: Гончаренко ЦСКА Нисимура
Сегодня, 10:15
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