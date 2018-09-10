Сборная России определилась с формой на матч против чехов

Пресс-служба сборной России в твиттере опубликовала фотографию формы, в которой команда проведет товарищеский матч против Чехии.Полевые игроки выйдут на поле "Ростов Арены" в красных футболках, вратарь – в свитере бирюзового цвета.Начало игры – 19.00 по московскому времени.