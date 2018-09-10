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Член комитета этики Созин: наша лига превращается в чемпионаты Китая и Катара

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о переходах Клаудио Маркизио и Джонна Терри.

" Несколько лет подряд вся страна яростно провожала из сборной Сергея Игнашевича. Говорила, что нам надо наигрывать молодёжь и так далее. Ушёл Игнашевич — появился Кутепов. Черчесов показал ему, как надо играть в футбол, и дошёл с ним в составе до 1/4 финала чемпионата мира. Это же готовый игрок для основы клуба! Да, у него травма. Но есть Джикия. Сломался Жиго, и решили взять Терри.

Я бы понял, если бы "Спартак" играл в Лиге чемпионов, но он там не играет. Поэтому попробуйте наиграть своего парня!

Та же история с Маркизио. Мы превращаемся в чемпионаты Китая и Катара. В чемпионат, куда люди едут доигрывать. Клубы затыкают дыры в составе на 10-15 игр. Идёт долгий и нудный разговор о том, что нет игроков… Да ерунда всё это! Только за последний год появились Кузяев, Зобнин, Чалов, Головин", - цитирует Созина Чемпионат
Теги: Спартак Зенит Маркизио Терри Кутепов
Сегодня, 11:51
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№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 12:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Член комитета по этике. В каждой бочке затычка. И вообще нужен ли этот орган РФС?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
А с комитетом этики она давно превратилась в юмористическое шоу и лютое средневековье.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: kruga (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
я бы понял, если бы член комитета по этике не высказывался о том, что его не касается. Но он высказался...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
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