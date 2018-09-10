Массимо Каррера подписался на инстаграм Джона Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подписался в инстаграме на страницу Джона Терри.Ранее в СМИ сообщалось, что англичанин имеет шанс дебютировать за красно-белых в матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена", начало - 19.00 по московскому времени.