Новости партнеров

Массимо Каррера подписался на инстаграм Джона Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подписался в инстаграме на страницу Джона Терри.

Ранее в СМИ сообщалось, что англичанин имеет шанс дебютировать за красно-белых в матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена", начало - 19.00 по московскому времени.
Теги: Каррера Терри Спартак
Сегодня, 14:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Новость с большой буквы Н!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (6)

Победоносный Зенит,
Не завидуй так,у вас есть маркизио.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Защитник Джон Терри в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой он тренируется на базе своего бывшего клуба «Челси» в компании экс-партнёра по лондонской команде Майкла Эссьена.

А как же тренировки в хлеву?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть так...
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.