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Травмированный Дзюба с напутствием обратился к партнерам по сборной перед матчем с чехами

Форвард сборной России Артем Дзюба обратился с напутствием к своим партнерам по национальной команде в преддверии товарищеской игры с Чехией.

"Парни я с вами! Биться до конца", - написал Дзюба в инстаграме.

30-летний форвард не примет участия в игре с чехами из-за проблем со здоровьем. У него возник дискомфорт в области поясницы после матча Лиги наций с Турцией (2:1).

Инстаграм Артема Дзюбы
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Чехии
Сегодня, 14:31
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(1)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Имеет право, напутствие Капитана


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
я тоже пару слов скажу. Парни куплю много пива и буду после каждого вашего гола орать с балкона на весь Питер. Вперед богатыри наши!!!
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: gena26 Самара (Сегодня, 15:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
дзюба после завершения карьеры футболиста, будет политиком, ***ть он мастак
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Благословил, аминь


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 14:34) #
  • +1
  •  (3)

со своей колокольни?))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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