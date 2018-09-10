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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Д. Билялетдинов: в РПЛ невысокий темп игры, так что Терри даже в 37 лет будет одним из лучших
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход 37-летнего защитника Джона Терри в "Спартак".
"В нашей лиге очень невысокий темп, чтобы 37-летний футболист такого уровня и с таким опытом чувствовал себя неуверенно.
Я думаю, что есть все шансы, что Терри станет не только одним из лидеров в обороне "Спартака", но и вообще лучшим защитником РПЛ.
Получится у него или нет, тут все будет зависеть от подготовки и от желания самого Терри доказать, что в 37 лет он может выступать за такой клуб и достойно представлять себя на поле. Только от этого зависит его успех в России", — сказал Билялетдинов.
Sport24
"В нашей лиге очень невысокий темп, чтобы 37-летний футболист такого уровня и с таким опытом чувствовал себя неуверенно.
Я думаю, что есть все шансы, что Терри станет не только одним из лидеров в обороне "Спартака", но и вообще лучшим защитником РПЛ.
Получится у него или нет, тут все будет зависеть от подготовки и от желания самого Терри доказать, что в 37 лет он может выступать за такой клуб и достойно представлять себя на поле. Только от этого зависит его успех в России", — сказал Билялетдинов.
Sport24
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