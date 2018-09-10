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ВАДА подтвердило информацию о расследовании в отношении Черышева

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило информацию о том, что начато расследование в отношении полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева.

На прошлой неделе The Telegraph сообщил, что испанское антидопинговое агентство ведёт расследование в отношение Дениса в связи с публичным заявлением его отца, Дмитрия, что в "Вильярреале" игроку какое-то время кололи гормон роста для ускорения процесса восстановления.

Ранее Дмитрий Черышев опроверг свои слова.

Чемпионат
Теги: Черышев
Сегодня, 15:40
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№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
и смех и грех, батя столько лет с сыном работал что б в испании играл, но одно неосторожное слово и карьера может закончится


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Если всё чисто нечего боятся, пусть проверяют.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Рубин»
Глупее ситуации и не придумать.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Pafnuty (Сегодня, 16:08) #
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stepanmlc,
"Павлик Морозов" старший)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Понеслось гуано по трубам, хлебом не корми...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:05) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нормально батя так подставил


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 16:04) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Допиз#елся папша.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 16:04) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
КУЯДА!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
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