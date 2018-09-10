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Андрей Кондрашов: Маркизио - сильный игрок, но ему надо привыкнуть к "Зениту"

Новичок "Зенита" итальянец Клаудио Маркизио является сильным игроком, но пока судить о нем рано, потому что ему надо еще привыкнуть к петербургскому клубу и России в целом, сказал экс-защитник "сине-бело-голубых" Андрей Кондрашов.

"Это сильный игрок, но он должен привыкнуть к стране, городу, коллективу. Думаю, что он поможет команде однозначно. То, что он хорошо сыграл в первом же матче - это происходит в большинстве случае, потому что новички хотят себя проявить, закрепиться. Он игрок высокого уровня, но посмотрим по ходу сезона, как он будет играть", - цитирует Кондрашова РИА.
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 16:06
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