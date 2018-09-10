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Массимо Каррера: не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что поприветствует своего бывшего коллегу по московскому клубу Романа Пилипчука, который стал помощником наставника "Ахмата" Рашида Рахимова.

"Не вижу никаких проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед нашим матчем. В конце прошлого сезона он сделал свой выбор, сам заявил об уходе из "Спартака", теперь приступил к новой работе в новом клубе, в чем тут проблема? Во всяком случае для меня лично ее нет", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
Теги: Каррера Пилипчук Ахмат Спартак
Сегодня, 18:35
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
После матча глаза будешь отводить, убегая в раздевалку
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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