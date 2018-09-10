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Федор Щербаченко: Ребров хороший вратарь и очень правильный человек

Российский тренер Федор Щербаченко поддержал голкипера "Спартака" Артема Реброва, который потерял место в составе.

"Такие игроки, как Ребров, – это редкость на сегодняшний день. Он очень квалифицированный вратарь и правильный, серьезный человек. В отличие от других, которые теряют место в составе, Артем сохраняет самообладание, ведет себя конструктивно и помогает коллегам тренироваться, набирать форму, подсказывает им.

Хотел бы, чтобы руководители клубов относились к таким ветеранам с пониманием и почтением. Ведь они играют очень большую роль в раздевалке, тренировочном процессе и прогрессе молодых ребят. Мы знаем много примеров, когда люди начинали бузить и вносили нездоровую атмосферу в команду. Но это не про Реброва. Артем в этом плане молодец", - цитирует Щербаченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Щербаченко Ребров
Сегодня, 19:45
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№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кто спорит.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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