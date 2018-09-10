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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Евгений Бушманов: игра с Сербией для нас в каком-то смысле решающая
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против Сербии.
- Игра, безусловно, для нас важная и в каком-то смысле решающая, в первую очередь в плане борьбы за первое место. Победа оставляет шансы побороться за первое место. Любой другой результат этих шансов лишает. Ждем интересной и напряженной игры.
- Все ли футболисты готовы к игре?
- Из тех, кто был приглашен на сбор, выбыл только Олег Ланин, который приехал уже с повреждением. Довольно быстро стало понятно, что он не сможет готовиться к этой игре на 100 процентов. Поэтому, учитывая, что у клубов сейчас пауза, мы решили его отпустить залечить травму. Чтобы на следующий сбор он приехал в 100-процентной готовности. По крайней мере мы на это очень рассчитываем. Остальные ребята готовы, вчера еще раз проверяли их состояние, и оно достаточно хорошее.
- Обе команды сильно изменились по сравнению с первой встречей. Как это сказалось на них, в первую очередь на вашей команде?
- Завтра и посмотрим, кто изменил в какую сторону. И кто сильнейший на сегодняшний день. Оценку даст игра.
РФС
- Игра, безусловно, для нас важная и в каком-то смысле решающая, в первую очередь в плане борьбы за первое место. Победа оставляет шансы побороться за первое место. Любой другой результат этих шансов лишает. Ждем интересной и напряженной игры.
- Все ли футболисты готовы к игре?
- Из тех, кто был приглашен на сбор, выбыл только Олег Ланин, который приехал уже с повреждением. Довольно быстро стало понятно, что он не сможет готовиться к этой игре на 100 процентов. Поэтому, учитывая, что у клубов сейчас пауза, мы решили его отпустить залечить травму. Чтобы на следующий сбор он приехал в 100-процентной готовности. По крайней мере мы на это очень рассчитываем. Остальные ребята готовы, вчера еще раз проверяли их состояние, и оно достаточно хорошее.
- Обе команды сильно изменились по сравнению с первой встречей. Как это сказалось на них, в первую очередь на вашей команде?
- Завтра и посмотрим, кто изменил в какую сторону. И кто сильнейший на сегодняшний день. Оценку даст игра.
РФС
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