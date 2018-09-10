Евгений Бушманов: игра с Сербией для нас в каком-то смысле решающая

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против Сербии.- Игра, безусловно, для нас важная и в каком-то смысле решающая, в первую очередь в плане борьбы за первое место. Победа оставляет шансы побороться за первое место. Любой другой результат этих шансов лишает. Ждем интересной и напряженной игры.- Из тех, кто был приглашен на сбор, выбыл только Олег Ланин, который приехал уже с повреждением. Довольно быстро стало понятно, что он не сможет готовиться к этой игре на 100 процентов. Поэтому, учитывая, что у клубов сейчас пауза, мы решили его отпустить залечить травму. Чтобы на следующий сбор он приехал в 100-процентной готовности. По крайней мере мы на это очень рассчитываем. Остальные ребята готовы, вчера еще раз проверяли их состояние, и оно достаточно хорошее.- Завтра и посмотрим, кто изменил в какую сторону. И кто сильнейший на сегодняшний день. Оценку даст игра.