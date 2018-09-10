Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин занимается с командой, сообщает пресс-служба клуба.22-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе.Головин пропустил около месяца из-за травмы голеностопа.