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Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин занимается с командой, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе.

Головин пропустил около месяца из-за травмы голеностопа.

Теги: Головин Монако
Вчера, 23:14
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№2 Написал: Гриша Грушков (Вчера, 23:30) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок.А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ege
Регистрация: 10.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: poxxop (Вчера, 23:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи и реально прояви себя - покажи.....
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
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