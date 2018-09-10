Массимо Каррера: у Семака целая армия детей! Снимаю шляпу

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о личной беседе с Сергеем Семаком.– Я очень рад, что нам с Сергеем удалось пообщаться. Мы с женой сидели вечером в ресторане около Казанского собора. С нами был общий товарищ – наш и Семака. Он позвонил Сергею, и выяснилось, что Семак как раз находится в центре: он занимался в этот момент покупками для школы, ведь у него целая армия детей! Сергей с удовольствием откликнулся на приглашение увидеться и заехал пообщаться. Снимаю шляпу перед ним и его женой за их многодетную семью! Просто молодцы!– Сергей изначально заезжал на 5-10 минут, но в итоге разговор затянулся, так что задним числом просим прощения у жены и детей Сергея, что так его задержали! Мы и про футбол поговорили, и про жизнь. Разумеется, в детали вдаваться не буду. Скажу только, что еще раз убедился: Сергей – не только интересный и растущий тренер, но и очень достойный человек со всех точек зрения. Желаю ему успешного продолжения тренерской карьеры, хотя, конечно, хочу обойти "Зенит" в чемпионате России – дружба дружбой, а чемпионский титул-то один!