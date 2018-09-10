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Массимо Каррера: у Семака целая армия детей! Снимаю шляпу

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о личной беседе с Сергеем Семаком.

– Я очень рад, что нам с Сергеем удалось пообщаться. Мы с женой сидели вечером в ресторане около Казанского собора. С нами был общий товарищ – наш и Семака. Он позвонил Сергею, и выяснилось, что Семак как раз находится в центре: он занимался в этот момент покупками для школы, ведь у него целая армия детей! Сергей с удовольствием откликнулся на приглашение увидеться и заехал пообщаться. Снимаю шляпу перед ним и его женой за их многодетную семью! Просто молодцы!

– О многом успели поговорить?

– Сергей изначально заезжал на 5-10 минут, но в итоге разговор затянулся, так что задним числом просим прощения у жены и детей Сергея, что так его задержали! Мы и про футбол поговорили, и про жизнь. Разумеется, в детали вдаваться не буду. Скажу только, что еще раз убедился: Сергей – не только интересный и растущий тренер, но и очень достойный человек со всех точек зрения. Желаю ему успешного продолжения тренерской карьеры, хотя, конечно, хочу обойти "Зенит" в чемпионате России – дружба дружбой, а чемпионский титул-то один!

"Матч ТВ"
Теги: Каррера Семак
Вчера, 23:17
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(5)
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это не раков с корюшкой делить...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 00:00) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пример всем и нам в том числе
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Viper Saint-Petersburg (Вчера, 23:48) #
  • +6
  •  (6)

Каррере +100 в репу.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:47) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы , оба - настоящие мужики .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: JaapStam JaapStam (Вчера, 23:47) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мы с корешамими вместе и играем и смотрим футбол, и при этом "топим" кто за коней кто за мясо кто за паровозов
ryzpm999,
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: ryzpm999 Сибирь (Вчера, 23:36) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: daveG
Ото оно как! Респект.

Еще бы людям этих клубов, то бишь нам, научится корректности в своих суждениях...На стадионе- враги, в жизни- все люди..
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Гриша Грушков (Вчера, 23:27) #
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  •  (11)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок.А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ege
Регистрация: 10.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: daveG MO (Вчера, 23:21) #
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Ото оно как! Респект.


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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