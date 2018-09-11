Новости партнеров

Александр Алаев: уверен, впереди сборную России ждут новые победы

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев поделился впечатлениями от разгромной победы сборной России над командой Чехии. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу команды Станислава Черчесова.

"Потрясающий матч и потрясающая атмосфера. Мы благодарны Ростову-на-Дону за этот день, за этот матч. Уверен, впереди нас ждут новые победы", - цитирует Алаева Sport24.
Теги: Алаев Сборная России
Сегодня, 01:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.