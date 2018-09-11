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Артем Дзюба: когда-нибудь обязательно напишу автобиографию

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что в будущем напишет книгу.

"Мне очень понравились биография Юргена Клоппа и автобиография Алекса Фергюсона. О личностях такого масштаба всегда интересно читать.

– Фергюсон описал, как под видом таксиста ловил у паба подгулявших футболистов. В вашей автобиографии будет много анекдотичных случаев?

В моей автобиографии больше курьезов и смешных моментов, чем величия. Так что давайте дождемся выхода книги, я, кстати, когда-нибудь ее обязательно напишу!" - цитирует Дзюбу GQ.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 08:19
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№7 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Пиши щас, пока еще волна идиотизма не стихла


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 09:48) #
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online

Путешествие игрочишки в футболе.
Глава 1. Школа Спартака с 5 лет.
Глава 2.Аренды.
Глава 3.Эмери - тренеришка.
Глава 4.Карпин меня заставлял больше бороться на поле,но я выбрал другой путь.
Глава 5.Я захотел выигрывать больше трофеев,поэтому перешел в Зенит,разница в 300 тыс.дол по з/пл это все ерунда.
Глава 6.Болельщики Спартака секта,Спартак меня зажимал,Спартак плохой,я всего сыграл один матч в Зените и уже выиграл первый трофей(суперкубок).
Глава 7.Вилаш-Боаш топ,Халк топ,.
Глава 8.Слуцкий топ.Мы гов.. после евро 16.
Глава 9.Луческу топ.Нужно было дать ему еще год поработать,скучаю по Халку.
Глава 10.Самовольно покинул сб.России перед Кубком Конфедерации.После вылета сборной выпускает ролик,поржав над тренером(вместе с Кокориным).
Глава 11.Черчесов игнорирует меня целый год,но я извинился перед Чемпионатом мира,Черчесов топ,Манчини и Зенит меня хотели закапать.
Глава 12.Мечтаю уехать в чемпионат Англии,но агент меня кинул.
Глава 13.Я напишу книгу!
В одну книгу явно не влезет,а были небольшие шалости еще с Орзул,с Вовкой Быстровым терки,Акционеры Спартака не здоровались,попытка подраться с Карпиным(разница в 20 лет).Ох напишет!Рабинер будет секретарем))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 09:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
название "10 лет в аренде" ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 09:17) #
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Интересно,напишет сколько денег в раздевалке прикарманил?
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 09:13) #
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online

Обязательно нужно написать! Будем ждать книгу мемуаров от А.С.Дзюбы!
Кстати, хорошо бы всем Футболистам и Футбольным тренерам тоже писать и издавать свои мемуары! Хорошо бы даже завести такую издательскую серию "Футбольные мемуары". Впрочем, не только футболисты и тренеры, но и те же футбольные журналисты, да и др.
ГЛАВНОЕ, нужно только научиться вести ДНЕВНИК, Ежедневник, периодически делать в отдельный Файл (тетрадь) Записи, которые потом пригодятся в написании книги. Нужно поспешить и обязательно сделать расспросы у родителей, бабушек и дедушек о своей Биографии! Многие даже не подозревают, какие интересные, потрясающие страницы об их предках могут открыться - это всегда украшает любые Мемуары!
Кстати, кто сам не владеет на достаточном уровне литературным языком, тому могут вполне помочь в написании книги специалисты ( "литературная запись").
Даешь издательскую серию - "Футбольные Мемуары" !!!!!!!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Артемка, дарю название - "Я и футбол". Футбол очень мелкими буквами smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
так и пиши..из полена, Спартак вытесал буратино и научил играть в ного мяч..перешёл в зенит...сижу...пишу...деньга идёт smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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