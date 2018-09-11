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Мирча Луческу: мы играем в футбол лучше России и собираемся побить их в Сочи

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о победе над сборной Швеции (3:2) в матче Лиги наций.

"Это было продолжение матча против сборной России. Мы хорошо играли и тогда, но незаслуженно проиграли.

Я очень доволен результатом. Команда показала дружбу и сплоченность на поле. Мы играем в футбол лучше сборной России. Так что мы собираемся побить их в Сочи", – сказал Луческу.

Напомним, что шведы и турки – соперники сборной России по группе.

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Теги: Луческу Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 08:43
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№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 10:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Parshin,
Какой "господин" - типичный румынский пособник...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Россия и Дания будут бороться за попадание в дивизион А. Ну может Украина еще ,хотя они показывают более слабую игру.

Ты наверное хотел сказать, на ЧЕ? В А попадут первые места в группах.
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№11 Написал: Parshin (Сегодня, 09:35) #
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online

Господину М.Луческу, думается, и в Сочи повторно взлохматят Прическу! )) Тем более, у нас в Сборной тоже есть дяденька с усами - лучиком! )
Да и футбольную поговорку не стоит забывать: "Не говори гол, пока не забьешь!"
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 09:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
флаг в руки барабан на шею попутный ветер в опу smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
FC VOLGA,
В смысле?

Вроде же 4 команды выходят в дивизион А.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 09:13) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Россия и Дания будут бороться за попадание в дивизион А. Ну может Украина еще ,хотя они показывают более слабую игру.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 09:09) #
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online

будет матч,вот и посмотрим!В Турции во втором тайме силенок не хватило нашей команде.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 09:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
проститутка ) то Россия лучше была, теперь хуже
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:04) #
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«Спартак»
Вэлкам!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ничему история не учит confused россия всегда турцию .......
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если Плаческу начитнает ныть, это верный знак того. что янычары скоро пошлют его в Молдавию тренировать.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 08:56) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Если бы это сказал до ЧМ, я бы согласился .А сейчас это уже даже не смешно.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 08:56) #
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«Спартак»
не плачь
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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