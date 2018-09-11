Мирча Луческу: мы играем в футбол лучше России и собираемся побить их в Сочи

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о победе над сборной Швеции (3:2) в матче Лиги наций."Это было продолжение матча против сборной России. Мы хорошо играли и тогда, но незаслуженно проиграли.Я очень доволен результатом. Команда показала дружбу и сплоченность на поле. Мы играем в футбол лучше сборной России. Так что мы собираемся побить их в Сочи", – сказал Луческу.Напомним, что шведы и турки – соперники сборной России по группе.