Иржи Ярошик жестко раскритиковал сборную Чехии

Экс-игрок сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал поражение сборной Чехии в товарищеском матче с Россией (1:5)."Это не футбол. Это позор! Когда в первом тайме мы пропустили аж три мяча, испугался, что получим пять или шесть штук. В футболке сборной просто нельзя так играть, даже в товарищеском матче.Сборная России здорово преобразилась! На поле видна настоящая команда, футболисты бьются друг за друга. Видны сумасшедшие эмоции! Все носятся, отдаются игре. А чехи, похоже, приехали встретиться и поговорить о своих делах. О футболе они что-то забыли" – сказал Ярошик.