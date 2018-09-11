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Радимов: Лунёв — топовый голкипер, но вратарь № 1 все равно Акинфеев

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов после домашней победы россиян в товарищеском матче с командой Чехии (5:1) высказал мнение об игре вратаря Андрея Лунёва.

"То, что Лунев топовый вратарь – все мы прекрасно знаем. Но как он поймал мяч в Трабзоне в конце матча, когда хозяева поля должны были сравнивать счет, я не знаю! Это был хай класс.

Однако говорить о перспективах вытеснения им из состава Акинфеева не стоит. На данный момент – нет, ибо вратарь № 1 – Акинфеев. Он всё-таки более опытный. И пока что его сложно вытеснить", — цитирует Радимова "Спорт уик-энд".
Теги: Радимов Лунев Акинфеев
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