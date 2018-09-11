Радимов: Лунёв — топовый голкипер, но вратарь № 1 все равно Акинфеев

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:55
В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
03:04
Дмитрий Булыкин: тренерский штаб сборной правильно подбирает футболистов, очень хорошо их настраивает (3)
Дмитрий Булыкин: тренерский штаб сборной правильно подбирает футболистов, очень хорошо их настраивает (3)
00:03
Тренер сборной Чехии Яролим: с Украиной мы играли на равных, а Россия была сильнее нас на голову (5)
Тренер сборной Чехии Яролим: с Украиной мы играли на равных, а Россия была сильнее нас на голову (5)
Вчера, 23:42
Португалия дома победила Италию (3)
Португалия дома победила Италию (3)
Вчера, 23:28
Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке (5)
Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке (5)
Вчера, 23:25
Резерв сборной России разнёс чехов. Как это понимать? (5)
Резерв сборной России разнёс чехов. Как это понимать? (5)
Вчера, 23:17
Массимо Каррера: у Семака целая армия детей! Снимаю шляпу (18)
Массимо Каррера: у Семака целая армия детей! Снимаю шляпу (18)
Вчера, 23:02
Геннадий Орлов: так в России к футболу никогда не относились (2)
Геннадий Орлов: так в России к футболу никогда не относились (2)
Вчера, 22:28
Станислав Черчесов: когда вызывали в сборную более сильных игроков, то не могли их подготовить (1)
Станислав Черчесов: когда вызывали в сборную более сильных игроков, то не могли их подготовить (1)
Вчера, 22:26
Джон Терри передумал переходить в "Спартак" (42)
Джон Терри передумал переходить в "Спартак" (42)
Вчера, 22:12
Станислав Черчесов: Карпин? Дальше можете не продолжать (6)
Станислав Черчесов: Карпин? Дальше можете не продолжать (6)
Вчера, 21:54
Дмитрий Стоцкий: после чемпионата мира отношение к сборной изменилось, не хотим терять это (видео) (1)
Дмитрий Стоцкий: после чемпионата мира отношение к сборной изменилось, не хотим терять это (видео) (1)
Вчера, 21:39
Антон Заболотный: Ионов не отдал на пустые ворота? Никаких обид, он молодец (видео) (3)
Антон Заболотный: Ионов не отдал на пустые ворота? Никаких обид, он молодец (видео) (3)
Вчера, 21:36
Андрей Лунев: опять не получилось на ноль сыграть, когда это уже закончится (видео) (5)
Андрей Лунев: опять не получилось на ноль сыграть, когда это уже закончится (видео) (5)
Вчера, 21:28
Александр Ерохин: играем друг за друга. Сначала есть мы, а потом каждый по отдельности (видео)
Александр Ерохин: играем друг за друга. Сначала есть мы, а потом каждый по отдельности (видео)
Вчера, 21:18
Сорокин и Стоцкий дебютировали за сборную России
Сорокин и Стоцкий дебютировали за сборную России
Вчера, 21:07
Россия впервые забила 5 голов в двух матчах за год (8)
Россия впервые забила 5 голов в двух матчах за год (8)
Вчера, 20:51
Сборная России со счетом 5:1 разгромила Чехию (51)
Сборная России со счетом 5:1 разгромила Чехию (51)
Вчера, 20:34
Рашид Рахимов: было приятно получить приглашение от "Ахмата" (1)
Рашид Рахимов: было приятно получить приглашение от "Ахмата" (1)
Вчера, 20:08
Николай Комличенко: Слуцкий в Голландию не приглашал
Николай Комличенко: Слуцкий в Голландию не приглашал
Вчера, 18:35
Массимо Каррера: не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом" (3)
Массимо Каррера: не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом" (3)
Вчера, 18:09
Дмитрий Черышев о проверке проб сына Дениса: соберут все данные и дальше никаких проблем не возникнет
Дмитрий Черышев о проверке проб сына Дениса: соберут все данные и дальше никаких проблем не возникнет
Вчера, 17:44
Россия - Чехия: стали известны стартовые составы (24)
Россия - Чехия: стали известны стартовые составы (24)
Радимов: Лунёв — топовый голкипер, но вратарь № 1 все равно Акинфеев
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов после домашней победы россиян в товарищеском матче с командой Чехии (5:1) высказал мнение об игре вратаря Андрея Лунёва.
"То, что Лунев топовый вратарь – все мы прекрасно знаем. Но как он поймал мяч в Трабзоне в конце матча, когда хозяева поля должны были сравнивать счет, я не знаю! Это был хай класс.
Однако говорить о перспективах вытеснения им из состава Акинфеева не стоит. На данный момент – нет, ибо вратарь № 1 – Акинфеев. Он всё-таки более опытный. И пока что его сложно вытеснить", — цитирует Радимова "Спорт уик-энд".
"То, что Лунев топовый вратарь – все мы прекрасно знаем. Но как он поймал мяч в Трабзоне в конце матча, когда хозяева поля должны были сравнивать счет, я не знаю! Это был хай класс.
Однако говорить о перспективах вытеснения им из состава Акинфеева не стоит. На данный момент – нет, ибо вратарь № 1 – Акинфеев. Он всё-таки более опытный. И пока что его сложно вытеснить", — цитирует Радимова "Спорт уик-энд".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.