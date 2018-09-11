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Рейнгольд похвалил Черчесова

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался по поводу победы сборной России над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.

"Я очень доволен, как работает Черчесов. Да, я его критиковал. Но команда набирает обороты и играет в тот футбол, который лично я хочу видеть. Надёжно играем в обороне, в атаке ярко. Главный тренер молодец.

Вопросов к Черчесову всё меньше и меньше. Но надо посмотреть, как мы будем играть с более сильными соперниками", - сказал Рейнгольд.

Чемпионат
Теги: Рейнгольд Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:39
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№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Полностью согласен с Рейнгольдом. Никогда не нравился мне Черчесов-самовлюбленный, хамовитый павлин,но то что он своей упертостью смог реализовать мечты миллионов болельщиков-этому можно только аплодировать.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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