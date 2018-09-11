Рейнгольд похвалил Черчесова

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался по поводу победы сборной России над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче."Я очень доволен, как работает Черчесов. Да, я его критиковал. Но команда набирает обороты и играет в тот футбол, который лично я хочу видеть. Надёжно играем в обороне, в атаке ярко. Главный тренер молодец.Вопросов к Черчесову всё меньше и меньше. Но надо посмотреть, как мы будем играть с более сильными соперниками", - сказал Рейнгольд.