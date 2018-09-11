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"Рубин" поздравил своего игрока с дебютом в сборной России

"Рубин" в своем официальном твиттере поздравил с дебютом за сборную России защитника Егора Сорокина.

Игрок обороны казанцев в товарищеском матче против Чехии (5:1) вступил в игру на 87-й минуте, заменив Константина Рауша.

Теги: Рубин Сборная России Сорокин
Сегодня, 11:53
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