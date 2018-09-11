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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Рубин" поздравил своего игрока с дебютом в сборной России
"Рубин" в своем официальном твиттере поздравил с дебютом за сборную России защитника Егора Сорокина.
Игрок обороны казанцев в товарищеском матче против Чехии (5:1) вступил в игру на 87-й минуте, заменив Константина Рауша.
Игрок обороны казанцев в товарищеском матче против Чехии (5:1) вступил в игру на 87-й минуте, заменив Константина Рауша.
Егор Сорокин впервые сыграл за @TeamRussia??!??— «Рубин» Казань (@fcrk) September 11, 2018
В матче с Чехией?? наш защитник появился на поле в концовке встречи, заменив Константина Рауша!
С дебютом, Егор!?? pic.twitter.com/yFOBg2X3sz
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