"Рубин" поздравил своего игрока с дебютом в сборной России

Егор Сорокин впервые сыграл за @TeamRussia??!??



В матче с Чехией?? наш защитник появился на поле в концовке встречи, заменив Константина Рауша!



С дебютом, Егор!?? pic.twitter.com/yFOBg2X3sz — «Рубин» Казань (@fcrk) September 11, 2018

"Рубин" в своем официальном твиттере поздравил с дебютом за сборную России защитника Егора Сорокина.Игрок обороны казанцев в товарищеском матче против Чехии (5:1) вступил в игру на 87-й минуте, заменив Константина Рауша.