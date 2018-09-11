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Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о покойном Владимире Федотове. Под его руководством Дзюба выступал за "Спартак".

"Когда Владимир Григорьевич Федотов тренировал "Спартак" и мы после первого тайма проигрывали "Сибири" 0:1, он сказал: "Ребят, для меня очень важна эта игра, потому что, если мы проиграем, меня уволят. Я вас очень прошу, дорогие мои, ради меня выиграйте этот матч!" Мы вышли и в мороз минус 30 забили три мяча.

Федотов волшебный человек, он меня называл меня "дарованием" — я при нем переходил во взрослую команду, а это всегда сложный момент. И я очень ему признателен за все" — рассказал Дзюба.

Российский специалист умер в марте 2009 года.

GQ
Сегодня, 12:10
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(5)
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:50) #
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online

Это был кубок России 2007 февраль. Может быть.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда он успевает столько говорить....?


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
"........ и в мороз минус 30....."

В этом весь Дзюба. (насчет минус 30 конечно загнул и это для него характерно)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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