"Енисей" показал причину сомнений Джона Терри по поводу перехода в "Спартак"

Пресс-служба "Енисея" прокомментировала информацию о том, что трансфер Джона Терри в "Спартак" может сорваться.Ранее сообщалось, что с экс-защитник "Челси" передумал из-за плохого отношения британских СМИ к России.Клубный твиттер подметил, что изображение льва присутствует на эмблемах бывших команд Терри (сборной Англии, "Челси" и "Астон Виллы") и самого "Енисея", но отсутствует у "Спартака", тем самым намекнув на переход англичанина в красноярскую команду.