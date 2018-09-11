Новости партнеров

"Енисей" показал причину сомнений Джона Терри по поводу перехода в "Спартак"

Пресс-служба "Енисея" прокомментировала информацию о том, что трансфер Джона Терри в "Спартак" может сорваться.

Ранее сообщалось, что с экс-защитник "Челси" передумал из-за плохого отношения британских СМИ к России.



Клубный твиттер подметил, что изображение льва присутствует на эмблемах бывших команд Терри (сборной Англии, "Челси" и "Астон Виллы") и самого "Енисея", но отсутствует у "Спартака", тем самым намекнув на переход англичанина в красноярскую команду.
Теги: Енисей Спартак Терри
Сегодня, 12:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(10)
№16 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: yuri
Мы то самый лучший клуб России последнего десятилетия.


Начинается, мля. "Десятилетия, пятилетия"..... Вы с какого года историю то свою ведёте? С 2007? Тогда убирайте накуй 25-й год с эмблемы. Стекломой совсем у вас мозг выел. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Брюзга
Чего "не может быть"? Вы кто есть то? Политпроект надутый "Газом" дамом и его холуями. Из грязи вышли, в грязь и уйдёте, непромытые.
А про "рваных шлюх" вам "сраный Твенте и Со" расскажут.

Мы то самый лучший клуб России последнего десятилетия. если не учитывать местное продажное болото,а чистые воды Европы , сэр. В помощь Вам, сударь рейтинг европейского футбольного союза. там черным по белому написано ху из ху. в табели о Рангах. так что вот так то дядя, мальчик, студент, девушка и т.д. )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:44) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: yuri
Кем себя возомнили, любители первой лиги? Вшей лучше обирайте, а то вас опять 0:8 трахнут.
Нас может быть(что ложь и провокация) а вас реально имеют как рваную шлюху постоянно).


Чего "не может быть"? Вы кто есть то? Политпроект надутый "Газом" дамом и его холуями. Из грязи вышли, в грязь и уйдёте, непромытые.
А про "рваных шлюх" вам "сраный Твенте и Со" расскажут. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№13 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 13:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: guns111
Цитата: К.А.
и каково же вам,несчастным, оказываться ниже нас в таблице...

Таблица слева, бггг

Эта таблица изменчива.
Таблица 2017/18 ещё актуальна и там свиньи 3,с бамжи 5-е.
Саснули лалки!(как говорят школьники)
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
В жестокой битве за подписание звезды, у спартака появился очень серьёзный конкурент, способный сорвать все планы москвичей!
Свиньи, теперь только деньгами надо вопрос решать, по репутации уже не прокатит.

Салимов, берега -то не теряй!


--------------------
Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:27) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Брюзга
Кем себя возомнили, любители первой лиги? Вшей лучше обирайте, а то вас опять 0:8 трахнут.

Нас может быть(что ложь и провокация) а вас реально имеют как рваную шлюху постоянно).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:22) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: yuri
Синит тоже не львы
5-1, 5-0 , 4-0, 4-2, 4-2 и жалкая писька и хвостик прося: 2-4, 1-3(лежи,не вставай! лежи еще 9 минут)). А 7-0 Это как европейский свинотрах с извращениями.
П.С. Клоуны и лицемеры!.


Кем себя возомнили, любители первой лиги? Вшей лучше обирайте, а то вас опять 0:8 трахнут. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:15) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
В жестокой битве за подписание звезды, у спартака появился очень серьёзный конкурент, способный сорвать все планы москвичей!
Свиньи, теперь только деньгами надо вопрос решать, по репутации уже не прокатит.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:15) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
и каково же вам,несчастным, оказываться ниже нас в таблице...

Таблица слева, бггг


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: spartak-higway
Синит тоже не львы

Безмозглых свинот даже пенсионеры на кую вертят

и каково же вам,несчастным, оказываться ниже нас в таблице...сочувствую.искренне.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:49) #
  • -3
  •  (15)
online

Синит тоже не львы

5-1, 5-0 , 4-0, 4-2, 4-2 и жалкая писька и хвостик прося: 2-4, 1-3(лежи,не вставай! лежи еще 9 минут)). А 7-0 Это как европейский свинотрах с извращениями.
П.С. Клоуны и лицемеры!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Жду комментарии питерских болельщиков.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (10)

драные кошки возомнили себя львами? - параноя дебилов; ну как то так
Регистрация: 1.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:38) #
  • -4
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Синит тоже не львы

Безмозглых свинот даже пенсионеры на кую вертят


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Aleksandr 1163 (Сегодня, 12:30) #
  • -6
  •  (10)

Ну правильно в школьном спортзале он ещё не играл
Регистрация: 2.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 12:25) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.