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Йоан Молло: готов быстро включиться в работу и приносить пользу "Крыльям"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло поделился впечатлениями от возвращения в Самару.

"Сразу же готов включиться в тренировочный процесс и приносить пользу команде в играх.

Здорово, что в команде остались ребята, с которыми играл до этого. Так получается, что я уже не первый раз присоединяюсь к команде, когда сезон уже начался. Но это не мешает мне показывать хороший футбол.

Я вернулся в Самару, чтобы помогать полюбившейся мне команде", - цитирует француза клубная пресс-служба.
Молло выступал за самарцев с 2015 по 2016 год (38 игр, 5 голов).
Теги: Молло Крылья Советов
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