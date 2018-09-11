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Главный тренер сборной Чехии отправлен в отставку после разгромного поражения от России

Футбольная ассоциация Чехии объявила об отставке главного тренера национальной команды Карела Яролима.

Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В ближайшие дни представители чешской ассоциации проведут встречи с кандидатами на вакантный пост.

Напомним, во вчерашнем матче против сборной России в Ростове команда Яролима проиграла со счетом 1:5.

Футбольная ассоциация Чехии
Теги: Сборная России Сборная Чехии
Сегодня, 13:21
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№2 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жёстко что-то...
Проиграли же лучшей сборной планеты !
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
"не хорошечно"! подставили мужика smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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