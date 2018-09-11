Главный тренер сборной Чехии отправлен в отставку после разгромного поражения от России

Футбольная ассоциация Чехии объявила об отставке главного тренера национальной команды Карела Яролима.Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию сторон.В ближайшие дни представители чешской ассоциации проведут встречи с кандидатами на вакантный пост.Напомним, во вчерашнем матче против сборной России в Ростове команда Яролима проиграла со счетом 1:5.