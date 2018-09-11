Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что когда-нибудь хотел бы потренировать "Аталанту". За клуб из Бергамо Каррера провел 242 матча."Надеюсь, что Гасперини продолжит успешно руководить "Аталантой". Команда добивается прекрасных результатов, а молодые игроки прогрессируют. "Аталанта" в этом плане пример для подражания.Но сильнейший в Италии "Ювентус". Он продолжит доминировать, хотя ему придется потрудиться. "Аталанта" же должна стремиться попасть в Лигу Европы.Через несколько месяцев я, наверное, смогу рассказать о продлении контракта со "Спартаком". Но если позвонят из "Аталанты", не смогу отказаться. Этот клуб в моем сердце", - сказал Каррера.