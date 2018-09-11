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Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что когда-нибудь хотел бы потренировать "Аталанту". За клуб из Бергамо Каррера провел 242 матча.

"Надеюсь, что Гасперини продолжит успешно руководить "Аталантой". Команда добивается прекрасных результатов, а молодые игроки прогрессируют. "Аталанта" в этом плане пример для подражания.

Но сильнейший в Италии "Ювентус". Он продолжит доминировать, хотя ему придется потрудиться. "Аталанта" же должна стремиться попасть в Лигу Европы.

Через несколько месяцев я, наверное, смогу рассказать о продлении контракта со "Спартаком". Но если позвонят из "Аталанты", не смогу отказаться. Этот клуб в моем сердце", - сказал Каррера.

La Gazzetta dello Sport
Теги: Каррера Спартак Аталанта
Сегодня, 13:43
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№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
А нука бомжары и прочие ослопетушары, блесните остроумием grinning

Ты по себе людей судишь? Если ты дырявый, сие не значит, что все дырявые. Подмойся и ложись.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: Amirovich (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
А нука бомжары и прочие ослопетушары, блесните остроумием grinning
Ты первый как раз был ! ушлепок =) ахаха .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№5 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: horse72
Такой прозрачный намек...

...Ёпаный Гасперини, когда тебя уволят.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Выравнялись оба камента как по линеечке smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Такой прозрачный намек: "Заберите меня отсюда".
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Так, так, таааак....., если великих меняют на Аталанту, то что-то тут не таааак....? confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:47) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А нука бомжары и прочие ослопетушары, блесните остроумием grinning
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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