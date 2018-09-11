Паредес может перейти в "Милан" зимой. Сумма трансфера составит около 35 млн евро

По информации Calciomercato, "Милан" все еще заинтересован в полузащитнике "Зенита" Леандро Паредесе.Ожидается, что переговоры между клубами начнутся в январе. Питерцы оценивают игрока в 30-35 млн евро.Сам футболист не против вернуться в Италию.