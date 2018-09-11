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Паредес может перейти в "Милан" зимой. Сумма трансфера составит около 35 млн евро

По информации Calciomercato, "Милан" все еще заинтересован в полузащитнике "Зенита" Леандро Паредесе.

Ожидается, что переговоры между клубами начнутся в январе. Питерцы оценивают игрока в 30-35 млн евро.

Сам футболист не против вернуться в Италию.

Calciomercato
Теги: Паредес Милан Зенит
Сегодня, 13:48
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№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если клубы договорятся, нужно отпускать...не интересно ему здесь.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
какие трансферы у милана? им игроков надо продавать для соблюдения ффп


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:51) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если Маркизио будет играть так, как мы себе представляем, то я не против.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 13:50) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сбежит за 15-18...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
мда!Таких денег и не стоит


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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