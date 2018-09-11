Новости партнеров

Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии

Полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк рассказал о своем недовольстве парижским клубом.

"Год назад я готовился к переходу в один из итальянских клубов, уже даже начал учить язык, но отдал меня в аренду в Англию.

Они не уважали меня и мои решения. Два или три года у меня не было даже нормальной предсезонной подготовки", – приводит слова Крыховяка Sport.pl.

Этим летом Крыховяк перешел в "Локомотив" на правах аренды до конца текущего сезона.
Теги: ПСЖ Локомотив Крыховяк
Сегодня, 15:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Денисов, наверняка, посочувствовал


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.