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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Виталий Мутко: сборная России провела очередной прекрасный матч
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче.
"Считаю, что сборная провела два хороших матча. Сейчас опять был прекрасный матч, очень рад за команду. Продемонстрировали хороший настрой, игру. Те, кто впервые сыграл, и впервые забил, приобрели уверенность. Мне кажется, все здорово, в том числе атмосфера на стадионе в Ростове, а сам Ростов- футбольный город.
Капитанство Газинского было неожиданным? Да нет. Игрок основного состава, который здорово проявил себя на чемпионате мира. Один из опытных игроков, стабильно играющих в чемпионате России. Я не вижу здесь никакой неожиданности.
Не сказывалось ли отсутствие Дзюбы в составе, и как мне игра Ионова? Ну, я субъективен относительно футболистов, поэтому я всегда радуюсь за них. Алексея я знаю очень давно, и он игрок очень высокого уровня, с хорошей школой и базой. Однако ему стабильности часто не хватало, он менял клубы. А сейчас он один из лидеров в "Ростове" и в принципе очень достойно вышел и сыграл. Это игрок очень достойного уровня и дай Бог, чтобы он не сбавлял обороты и у него все будет хорошо. А конкуренция впереди она всегда будет важна, вон Полоз вышел и забил и продемонстрировал огромное желание. А за Алексея я очень рад, тем более на родном стадионе и при родных болельщиках", - цитирует Мутко Sport24.
"Считаю, что сборная провела два хороших матча. Сейчас опять был прекрасный матч, очень рад за команду. Продемонстрировали хороший настрой, игру. Те, кто впервые сыграл, и впервые забил, приобрели уверенность. Мне кажется, все здорово, в том числе атмосфера на стадионе в Ростове, а сам Ростов- футбольный город.
Капитанство Газинского было неожиданным? Да нет. Игрок основного состава, который здорово проявил себя на чемпионате мира. Один из опытных игроков, стабильно играющих в чемпионате России. Я не вижу здесь никакой неожиданности.
Не сказывалось ли отсутствие Дзюбы в составе, и как мне игра Ионова? Ну, я субъективен относительно футболистов, поэтому я всегда радуюсь за них. Алексея я знаю очень давно, и он игрок очень высокого уровня, с хорошей школой и базой. Однако ему стабильности часто не хватало, он менял клубы. А сейчас он один из лидеров в "Ростове" и в принципе очень достойно вышел и сыграл. Это игрок очень достойного уровня и дай Бог, чтобы он не сбавлял обороты и у него все будет хорошо. А конкуренция впереди она всегда будет важна, вон Полоз вышел и забил и продемонстрировал огромное желание. А за Алексея я очень рад, тем более на родном стадионе и при родных болельщиках", - цитирует Мутко Sport24.
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