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Александр Тарханов: обольщаться победами над Турцией и Чехией не стоит

Заслуженный тренер России Александр Тарханов отметил, что Турция и Чехия — недостаточно сильные соперники, чтобы судить об уровне национальной команды России.

"Что турки, что чехи только начинают создавать сборную. Там, как и у нас, идет смена поколений. Победа всегда приятна, но обольщаться ими не стоит. Нужно двигаться дальше и уже думать о соперниках, которые очень сильные. И с ними играть с таким же настроем, как и с Турцией, и Чехией", - цитирует Тарханова "Спорт день за днем".
Теги: Тарханов Сборная России
Сегодня, 16:27
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№5 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Фёдорыч, раньше и такого не было, и даже наоборот, вот народ и тащится. А если они завтра посыпятся, мы и этого не увидим, так дай оторваться то люду хоть щас, ёптать.
Это искушённых одними успехами свиней, можно понять, надоели им победы, приелись, новых вершин хоца, а то одно и тоже....


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№4 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Проигрывали-плохо,начали выигрывать-опять плохо....ясно что это не Франция.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:41) #
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online

Цитата: avnik
Неужели еще остались специалисты среди "профи"? ))))

Он старой закалки. Да и на пенсии. Есть время подумать рассудительно. Я просто поражаюсь над скотом, которой прется от мразот.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 16:39) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели еще остались специалисты среди "профи"? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:37) #
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online

Это вменяемым понятно. Но почему то повальное безумие от бездаря типо Дзюбы и ко.
Помните, на евро 08. ААааа, молодцы герои. Но все забыли про унижения от испании. За две игры , наследник голов 7 вынул из очка.

И тут отрезвеют.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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