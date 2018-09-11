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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Флегонтов: финансовая ситуация "Анжи" остается крайне тяжелой
Финансовая ситуация в "Анжи" по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.
"К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба "Анжи" не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, - сказал Флегонтов. - На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру. Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с "Краснодаром" в Каспийске, а там будет видно".
"К сожалению, за время перерыва [на матчи сборных] финансовая ситуация футбольного клуба "Анжи" не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, - сказал Флегонтов. - На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру. Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с "Краснодаром" в Каспийске, а там будет видно".
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