Олег Флегонтов: "Анжи" хочется провести домашний матч в Каспийске, но шансы минимальны

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов считает, что молодежная команда вряд ли сможет провести домашний матч первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского "Маккаби" (Тель-Авив) в Каспийске.В начале сентября Российский футбольный союз (РФС) обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой разрешить проводить международные матчи на Северном Кавказе."РФС отправил письмо в УЕФА за подписью и. о. президента организации Александра Алаева с просьбой разрешить провести матч в Каспийске, однако на данный момент ответ не поступил. В данный момент у меня нет никакой информации о том, когда приедет инспекционная комиссия. Сейчас мы работаем над проведением матча в Астрахани, так как УЕФА попросил нас определиться со стадионом к определенному сроку. Конечно, нам бы хотелось, чтобы мы провели домашний матч в Каспийске, и в этом направлении также ведется огромная работа, но на сегодняшний день шансы пока минимальны", - сказал Флегонтов.