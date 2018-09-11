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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Кирьяков: задача сборной России - выйти на новый уровень
Перед сборной России стоит задача приблизиться к топ-сборным мира, и на данный момент российская команда движется по правильному пути, заявил бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России Сергей Кирьяков.
"Тут ничего нового сказать и не могу. Я могу только присоединиться ко мнению, что все пока хорошо, команда выглядит довольно солидно. Забили пять голов – давно такого не было. Пока все идет нормально, по плану. Задача стоит возвращаться или приблизиться к топ-сборным, выйти на другой уровень и, я думаю, что команда сейчас на правильном пути. В первом матче играл почти основной состав, игроки, которые принимали активное участие на чемпионате мира, только добавились футболисты вместо ушедших, завершивших карьеру. Во втором матче, как и предполагалось, тренер выпустил ближайший резерв, чтобы посмотреть на игроков. Первая игра была более тяжелая, чем контрольный матч. Можно говорить, что чехи находятся не на том уровне, но это их проблемы, у нас своя команда и прежде всего нас должно волновать, как играет наша команда", - цитирует Кирьякова РИА.
"Тут ничего нового сказать и не могу. Я могу только присоединиться ко мнению, что все пока хорошо, команда выглядит довольно солидно. Забили пять голов – давно такого не было. Пока все идет нормально, по плану. Задача стоит возвращаться или приблизиться к топ-сборным, выйти на другой уровень и, я думаю, что команда сейчас на правильном пути. В первом матче играл почти основной состав, игроки, которые принимали активное участие на чемпионате мира, только добавились футболисты вместо ушедших, завершивших карьеру. Во втором матче, как и предполагалось, тренер выпустил ближайший резерв, чтобы посмотреть на игроков. Первая игра была более тяжелая, чем контрольный матч. Можно говорить, что чехи находятся не на том уровне, но это их проблемы, у нас своя команда и прежде всего нас должно волновать, как играет наша команда", - цитирует Кирьякова РИА.
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