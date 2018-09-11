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Марко Трабукки: вчера вероятность сделки с Терри была ниже 10 процентов, сегодня можно оценить в 50

Футбольный агент Марко Трабукки, участвующий со стороны «Спартака» в переговорах с Джоном Терри, прокомментировал ход переговоров с экс-капитаном «Челси».

— Марко, насколько верна информация, что вы сейчас в Лондоне и продолжаете вести переговоры по трансферу Терри?

— Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне.

— Вероятность сделки вчера оценивали в 10 процентов.

— Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.

Почему так сложно продвигаются переговоры?

— А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?

Действительно, в Англии негативно оценивают трансфер Терри в Россию?

— Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините.

sport24
Теги: Трабукки Терри Спартак
Сегодня, 20:48
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(5)
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Даже старики не хотят позорить свое имя таким лже народным клубом, как пищевик.
Это о многом говорит, ребятушки!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну с таким прогрессом еще два дня командировки как минимум. ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 22:07) #
  • -2
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2-3 дня и перелетит ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Макгиди тоже долго уговаривали.Менталитет такой


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:56) #
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Давайте общими усилиями процент догоним до семидесяти - и разойдемся.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
Караоке там всякое будет...)))

так его же давно в Бразилию продали.
Че и этого обратно берем? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 21:40) #
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  •  (0)

- какова вероятность встретить на улице Динозавтра?
- ну 50 на 50.
- как, так много?
- да, либо встреишь либо нет
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 21:25) #
  • -3
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ДЖа ну накуй... 13-го на "Открытие арена" представят в рамках мероприятия "Активное долголетие". Приходите к 16-00... Караоке там всякое будет...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вчера было пошел на...
Сегодня отстань пожалуйста
Да идут переговоры продуктивно
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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