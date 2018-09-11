Марко Трабукки: вчера вероятность сделки с Терри была ниже 10 процентов, сегодня можно оценить в 50

Футбольный агент Марко Трабукки, участвующий со стороны «Спартака» в переговорах с Джоном Терри, прокомментировал ход переговоров с экс-капитаном «Челси».— Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне.— Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.— А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?— Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините.