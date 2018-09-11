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Роман Широков: после меня в "Спартаке" остался дух победителя

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивной деятельности Роман Широков рассказал о духе победителя, который он оставил после себя в "Спартаке".

– Меня называют хейтером "Спартака"? Да я же так ничего и не сказал по уходу из "Спартака". Был он и был, просто клуб принял определенные решения, и я – тоже. Я говорил, что в ЦСКА меня воспитали, а в "Зените" я провел свои лучшие годы. Соответственно, эти команды мне ближе. Я и не обязан не говорить ничего хорошего о "Спартаке". Если выделять позитив, то это люди, которые там работают. Я все время повторяю: в "Спартаке" был отличный коллектив, как в команде, так и среди персонала. Еще могу сказать, что после моего ухода в "Спартаке" остался дух победителя, вот он и выиграл чемпионат. Другими словами – багаж. И как только этот дух выветрился, всё закончилось… Мне, кстати, говорили некоторые болельщики, что при уходе из клуба надо форточки за собой оставлять открытыми, чтобы дух выветривался. Кстати, если помните, пока "Спартак" ничего не мог выиграть, у меня всё время были медали – то бронза с "Краснодаром", то золото с ЦСКА, - цитирует Широкова СЭ.
Теги: Широков Спартак
Вчера, 23:10
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(3)
№13 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
трололо


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№12 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 00:29) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
пернул этот записной шутник при уходе из клуба, а твердит, что оставил после себя душок бомжа-победителя!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
банана, бананамама... (с)


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
он думает, что он так шутит... Все-таки у Ромы какие-то неполадки с котелком.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№9 Написал: =казылык= (Вчера, 23:56) #
  • +3
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жопашник фаянсовый
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Дурачок какой-то..


так ведь Широков тот самый Первый твиттераст всея Руси ...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:45) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Как же он любит резать по живому Спартак.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Товарищ Пушкин : если Широков Дол...ё.б,(я бы даже добавил,что сказочный),причём здесь трофеи?! И википедия здесь совсем не в тему!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Душок дурной был, но отлетел постепенно в Динамо... Это да.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:28) #
  • -3
  •  (7)

Дурачок какой-то..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:21) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Широков-долбойоп !

Почему.... разве не так, везде с трофеями или медалями, и только в свинарнике в пролёте...,ФАКТ.
Не веришь мне и Широкову, посмотрю википедию.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Вчера, 23:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Эх, помню, как радовался, когда Широков в ЦСКА пришел, и как разочаровался, видя, что тот просто пешком гулял по своей зоне. Что ни игра, команда как в 10-м играла. А раньше - да, был весьма крут в какой-то период.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:13) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Широков-долбойоп ! ( и тот,кто минусует тоже! )
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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