Роман Широков: Ташаева нельзя называть предателем

Экс-полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев, перешедший в "Спартак", не является предателем, заявил заместитель генерального клуба по спортивным вопросам Роман Широков.- ...Даже не потому, что это вопрос не ко мне. По Зобнину вопрос вообще не стоит: команда вылетела в ФНЛ, и он перешел в "Спартак" за достаточно хорошие деньги на тот момент.- Если бы его можно было сохранить, мы бы его сохранили, но когда я стал заниматься делами, его переход был решеным делом. Со спортивной точки зрения, это, безусловно, потеря для "Динамо". Возможно, и игроку следовало бы на год задержаться в родном клубе. Если бы "Динамо" не вышло на новый уровень, можно было бы и рассматривать вариант его перехода, в том числе в "Спартак". Но здесь за этот год он бы окреп и стал бы совсем другим игроком. Его сторона приняла такое решение, и он ушел.- С ним много разговаривал Дмитрий Валерьевич (Хохлов). Убедить, к сожалению, не удалось.- После шести туров делать какие-то выводы нельзя. И насколько я понимаю, у Ташаева была в этот период травма. Пройдет чемпионат, тогда можно делать какой-то вывод. Квинси ушел, он выздоровеет, возможно, будет больше игровой практики. И он сможет проявить себя более ярко, чем на данный момент.Нет, не могу. Каждый делает выбор, почему за это его нужно называть предателем? Он посчитал, что так будет лучше для развития его карьеры.