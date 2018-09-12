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Аяз Гулиев - о матче молодежки: пропустили тупейшие голы

Полузащитник "Ростова" и молодежной сборной России Аяз Гулиев прокомментировал поражение от Сербии (1:2) в отборочном матче чемпионата Европы.

"Очень обидно. Мы во всем переиграли соперника, ничего не давали ему создать. Пропустили тупейшие голы - даже не знаю, как еще их назвать. Один полумомент, ляп - и гол, потом второй. Наверное, это одно из самых обидных поражений в карьере.

Шансы занять второе место еще есть. Надо забыть эту игру и думать о Македонии и Австрии. Одерживать две победы, а там посмотрим. Надеюсь, что выйдем", - цитирует Гулиева пресс-служба РФС.

После осечки в данной игре подопечные Евгения Бушманова лишились шансов на первое место в группе.
Теги: Гулиев Сборная России
Сегодня, 10:45
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№3 Написал: Parshin (Сегодня, 12:17) #
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Необходимо собрать Экстренное заседание по вопросу о положении Молодежной Сборной России - не пускать на самотек очередной ПОЗОР страны - третье место в группе! Поражение на своем поле молодежки при таком стечении зрителей - это оскорбление от Сборной! Тренера Е.Бушманова - в отставку!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
А что же не забили острейшие голы? Один со стандарта, да и то забил защитник.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Ростов»
Состав в сборной не плохой, но организация игры дичайшая. Обляков ...... вообще без комментариев.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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