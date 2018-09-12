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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Бушманов о Скопинцеве и Баринове: сборной нужны футболисты, которые хотят за нее играть
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после поражения от Сербии (1:2) в матче квалификации Евро-2019 рассказал, почему в команду не были вызваны защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев и хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов.
"В свое время Скопинцев и Баринов были в команде.Но нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную.
Эти ребята были не готовы отдаваться на поле за сборную", – сказал Бушманов.
СЭ
"В свое время Скопинцев и Баринов были в команде.Но нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную.
Эти ребята были не готовы отдаваться на поле за сборную", – сказал Бушманов.
СЭ
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