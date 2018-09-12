Бушманов о Скопинцеве и Баринове: сборной нужны футболисты, которые хотят за нее играть

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после поражения от Сербии (1:2) в матче квалификации Евро-2019 рассказал, почему в команду не были вызваны защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев и хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов."В свое время Скопинцев и Баринов были в команде.Но нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную.Эти ребята были не готовы отдаваться на поле за сборную", – сказал Бушманов.