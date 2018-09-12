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Бушманов о Скопинцеве и Баринове: сборной нужны футболисты, которые хотят за нее играть

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после поражения от Сербии (1:2) в матче квалификации Евро-2019 рассказал, почему в команду не были вызваны защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев и хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов.

"В свое время Скопинцев и Баринов были в команде.Но нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодежную сборную.

Эти ребята были не готовы отдаваться на поле за сборную", – сказал Бушманов.

СЭ
Теги: Бушманов Скопинцев Баринов
Сегодня, 10:57
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№2 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Мнение Е.Бушманова нами услышано.Вопрос - что с остальными,желающими играть за СБОРНУЮ,после поражения от Сербии?И вообще,его дивизию!!!,когда научитесь брать ответственность на себя???!!!/я неугадал с тактикой ,неправильно настроил,неугадал с составом и т.д./
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:13) #
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Позор, если такое отношение и к Сборной России, и к таким презирающим Сборную России игрокам!!!
Давно пора Федерации футбола отслеживать и ОТКРЫТО показывать Болельщикам работу в Клубах с молодежью, играющей от юношеских до молодежных команд (17-23). Сколько каждая команда Премьер-лиги и ФНЛ поставляет игроков, в Сборные (лучшие команды поощрять!), каково отношение команд и игроков к Сборных разных возрастов, каковы успехи в этой сфере в клубах и т.д. и т.п.
Максимальное ВНИМАНИЕ к молодежи в клубах Премьер-лиги - отмечать Лучших и Худших, учреждать Призы, отмечать особо прогрессирующую молодежь и т.д. и т.п.
Молодежь - это главный РЕЗЕРВ российского Футбола!!!
Футбольные СМИ чаще и постоянно пишите о футбольной молодежи!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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