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Сергей Галицкий создал инвестиционный фонд

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий создал инвестиционный фонд.

В качестве объекта начальных инвестиций рассматриваются несколько производителей продуктов на юге России.

Галицкий — основатель и бывший основной владелец сети "Магнит". В феврале 2018 года бизнесмен объявил о продаже 29,1% акций "Магнита" группе ВТБ за 138 млрд руб и уходе из руководства ритейлера.

Коммерсантъ
Теги: Галицкий Краснодар
Сегодня, 11:06
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(3)
№3 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 12:53) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Ну, я никогда не верил, что Галицкий будет тупо сидеть на своих млрдах и ничем, кроме Краснодара заниматься не будет...
Не тот человек !! Магнит "отжали" - есть другие сферы приложения таланта и денег!!...


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 12:39) #
  • +1
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Наверное единственный олигарх в России, которым можно гордится!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 12:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Удачи,удачи и удачи!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
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