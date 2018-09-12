Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий создал инвестиционный фонд.В качестве объекта начальных инвестиций рассматриваются несколько производителей продуктов на юге России.Галицкий — основатель и бывший основной владелец сети "Магнит". В феврале 2018 года бизнесмен объявил о продаже 29,1% акций "Магнита" группе ВТБ за 138 млрд руб и уходе из руководства ритейлера.