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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Георгий Лория покидает "Крылья Советов"
"Крылья Советов" отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Георгия Лория.
Лория выступал за волжскую команду с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".
Сегодня Георгий прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и уже попрощался с партнёрами по команде.
"Крылья Советов"
Лория выступал за волжскую команду с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".
Сегодня Георгий прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и уже попрощался с партнёрами по команде.
"Крылья Советов"
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