Георгий Лория покидает "Крылья Советов"

"Крылья Советов" отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Георгия Лория.Лория выступал за волжскую команду с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".Сегодня Георгий прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и уже попрощался с партнёрами по команде.