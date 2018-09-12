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Георгий Лория покидает "Крылья Советов"

"Крылья Советов" отзаявили 32-летнего грузинского голкипера Георгия Лория.

Лория выступал за волжскую команду с 2015 года и минувший сезон провел на правах аренды в махачкалинском "Анжи".

Сегодня Георгий прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и уже попрощался с партнёрами по команде.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Лория
Сегодня, 14:21
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