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Андрей Аршавин: за прошедшие годы мое мнение не изменилось - я не хочу становиться тренером

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин заявил, что не собирается становиться тренером.

"Очень давно я как-то сказал, что тренерская работа не для меня. С тех пор все вокруг говорят, что у меня есть склонность к тренерской деятельности.

Но мое мнение не изменилось - я не хочу становиться тренером", - цитирует Аршавина 78.ru
Теги: Аршавин
Сегодня, 14:44
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:23) #
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А придется.


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