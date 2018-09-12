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Илья Геркус пообещал устроить 89-летнему болельщику "Шальке" встречу с Фарфаном

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что готов устроить пожилому болельщику "Шальке" встречу с бывшим игроком команды Джефферсоном Фарфаном.

"С удовольствием устроим ветерану встречу с Джефферсоном Фарфаном в Москве", - написал Геркус в Твиттере.

89-летний Карл-Хайнц Флоссбах ездит на выездные матчи "Шальке" в еврокубках. После войны в 1945 году он оказался в Донецке в шахте для военнопленных, где отработал пять лет.
Теги: Геркус Фарфан Локомотив
Сегодня, 15:06
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:26) #
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Чего-то долго работал. На инженерной должности что ли, или просто понравилось? И, главное, причем здесь Фарфан?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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