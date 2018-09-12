Илья Геркус пообещал устроить 89-летнему болельщику "Шальке" встречу с Фарфаном

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что готов устроить пожилому болельщику "Шальке" встречу с бывшим игроком команды Джефферсоном Фарфаном."С удовольствием устроим ветерану встречу с Джефферсоном Фарфаном в Москве", - написал Геркус в Твиттере.89-летний Карл-Хайнц Флоссбах ездит на выездные матчи "Шальке" в еврокубках. После войны в 1945 году он оказался в Донецке в шахте для военнопленных, где отработал пять лет.