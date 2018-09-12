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Испанское агентство по охране здоровья в спорте: выводы относительно дела Черышева появятся своевременно

Испанское агентство по охране здоровья в спорте (AEPSAD) прокомментировало запрос по поводу антидопингового расследования в отношении полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева, которое в настоящий момент проходит в Испании.

"Сообщаем вам, что агентство занимается изучением обстоятельств этого дела. Какие-либо выводы относительно него появятся своевременно", - говорится в письме AEPSAD.

Напомним, расследование началось после того, как отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью сообщил, что во время выступлений за "Вильярреал" Денису делали инъекции гормона роста. Впоследствии Черышев-старший заявил, что журналист его неправильно понял и его сын никогда не применял допинг

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черышев
Сегодня, 16:41
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот если бы батя не ляпнул, то сейчас и писать не о чем было бы
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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