Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов тренируется в общей группе в преддверии матча против столичного "Динамо".В текущем сезоне Смолов провел за "Локомотив" четыре матча, в которых забил один гол. Нападающий получил ушиб коленного сустава в игре шестого тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2)."Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам", - сообщили в пресс-службе "Локомотива"."Локомотив" и "Динамо" сыграют 14 сентября на стадионе "РЖД-Арена", начало матча - 19:30 мск.