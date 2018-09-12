Новости партнеров

Александр Гришин: Бушманов исходил из спортивного принципа. Он же видит, как ребята работают

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин, ныне работающий в тренерском штабе "СКА-Хабаровск", прокомментировал критику в адрес старшего тренера молодежной сборной Евгения Бушманова относительно выбора состава на домашний матч с командой Сербии (1:2) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы U21.

"Матч к сожалению, не смотрел, у нас в Хабаровске разница времени большая.

Бушманов не поставил Максименко и Чалова? Ну это дело каждого тренера, человек видит всех на тренировке, и соответственно исходит из своего видения. Наверное, Бушманов видел — кто был сильнее готов, тот и сыграл. Выиграли бы, все бы сказали, что Бушманов прав и молодец. Проще всего при поражении обвинить человека в том, что он кого-то не поставил. Если Бушманова решил выставить такой состав, значит на данный момент он сильнее, чем условно другой. Он же видит, как ребята работают на сборах и на тренировках. Соответственно он исходил из спортивного принципа.

Я надеюсь ребята и тренерский штаб в оставшихся игр сработаются хорошо и выиграют эти матчи. Загадывать не стоит, нужно собраться и болеть за нашу сборную", - цитирует Гришина Sport24.
Теги: Гришин Бушманов
Сегодня, 19:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.