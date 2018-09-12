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Руслан Нигматуллин: сорвавшийся переход Терри - результат политического давления

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал срыв трансфера Джона Терри в столичный клуб.

"Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны... Печально, но он не узнает, что такое тарасовский борщ", - написал Нигматуллин в "твиттере".
Теги: Нигматуллин Терри Спартак
Вчера, 21:15
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№2 Написал: iDEAD Череповец (Вчера, 22:36) #
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Борщ у тебя в голове Руслан
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 21:28) #
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JulyTsikina,
Истинная спартаковка!
Дело вроде как в 1,5 млн. презренных ЕВРО. Какая политика? Да и мяса в борще давно нет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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