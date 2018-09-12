Руслан Нигматуллин: сорвавшийся переход Терри - результат политического давления

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал срыв трансфера Джона Терри в столичный клуб."Сорвавшийся переход Джона Терри - результат политического давления внутри его страны... Печально, но он не узнает, что такое тарасовский борщ", - написал Нигматуллин в "твиттере".