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Евгений Ловчев: Терри не приехал в "Спартак" - значит не вывезут еще 2 миллиона долларов из России

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал отказ английского защитника Джона Терри переходить в московский клуб.

"Никаких имиджевых потерь для "Спартака" отказ Терри не создаст. Все и так говорили, что ему 37 лет, он давно не играл. Другие, в том числе и я, говорили, что Терри умеет играть в футбол, а "Спартаку" на безрыбье сейчас и рак — рыба. Был бы здоров тот же Жиго — никаких даже разговоров о Терри не было. Терри был как подстраховка.

"Спартак" потерял серьезные деньги, когда не вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас за первое место в РПЛ будут бороться "Спартак" и "Зенит". Потерять позиции в РПЛ "Спартаку" не хочется, поэтому и появился весь этот эксперимент с Терри.

Думаю, во всей этой ситуации есть и политический момент. Но на нет — и суда нет. "Спартак" может себе позволить выставить в состав молодых парней, и все будет нормально. В футболистов с российским паспортом перед ЧМ-2018 вообще никто не верил, а теперь они так ярко играют.

Терри не приехал в "Спартак" - значит не вывезут еще 2 миллиона долларов из России. У "Спартака" все равно сохраняется право на травмы. Я верю в спартаковскую молодежь.

В 1968 году "Спартак" занял второе место за киевским "Динамо". Тогда Анатолий Крутиков порвал ахилл, и Никита Палыч Симонян меня пацаном 20-летним взял в "Спартак". Еще он таких же взял Колю Абрамова и Васю Калинова. И с первых игр мы были в основном составе, а в конце года выиграли чемпионат. Я же через два месяца уже играл в сборной. Никита Палыч не мог привезти Терри или еще кого-то. Он взял молодежь. Вот вам пример.

Нынешний "Спартак" нельзя сравнивать с составом 1996-го. Сейчас у красно-белых есть много опытных футболистов, иностранцы — тот же Мельгарехо заиграл так, как никто не ожидал. Глушаков скоро наберет форму, Фернандо — в "Спартаке" есть кому играть", - цитирует Ловчева Sport24.
Теги: Ловчев Терри Спартак
Вчера, 22:06
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№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:41) #
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Взял и заявил, кто с кем бороться будет. А Локо с Гинером не согласны, Галицкий фонд создает, да и у Ростова планы большие. А главное, те 2 ляма уже давно выведены.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 22:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
...а "Спартаку" на безрыбье сейчас и рак — рыба....
Из молодежи....Боккети выдохнул, премиальные за выход на поле будут...Ловчев, ну Ловчев...одно слово, Ловчев smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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