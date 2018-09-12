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Андрей Червиченко: Терри приехал бы в "Спартак" подрубить денег

Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о срыве трансфера Джона Терри в московскую команду. Бизнесмен считает, что переход Терри не сказался бы положительно на уровне футбола в стране и не повлиял на рост молодых российских игроков.

"Терри — это очень титулованный и распиаренный футболист, который мог бы начать вести себя претенциозно. А вокруг российская молодежь, которая должна обрастать нашими героями и формировать мировоззрение вокруг наших футболистов, а не вокруг англичанина, который приехал подрубить денег", - цитирует Червиченко "Газета.ру".
Теги: Червиченко Терри Спартак
Вчера, 23:40
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№1 Написал: s.o.b. (Вчера, 23:53) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Необходимо внести изменения в заголовок:
АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО ПРИЕХАЛ В "СПАРТАК" ПОДРУБИТЬ ДЕНЕГ
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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