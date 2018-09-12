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Евгений Кафельников: с еще большим желанием куплю футболку с фамилией Жиго

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с большим удовольствием купит футболку защитника красно-белых Самюэля Жиго после срыва трансфера Джона Терри.

"Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго", - написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Кафельников Жиго Терри Спартак
Вчера, 23:42
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