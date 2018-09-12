Евгений Кафельников: с еще большим желанием куплю футболку с фамилией Жиго

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с большим удовольствием купит футболку защитника красно-белых Самюэля Жиго после срыва трансфера Джона Терри."Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго", - написал Кафельников в Твиттере.