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Шандор Варга - о срыве трансфера Терри: вряд ли семейные обстоятельства - основная причин

Известный агент Шандор Варга прокомментировал срыв трансфера Джона Терри в "Спартак".

"На мой взгляд, семейные обстоятельства вряд ли являются основной причиной отказа футболиста от подписания контракта с московским "Спартаком". Он уже подписал предварительный контракт, прошел медицинский осмотр, получил визу. Когда ты проходишь все эти стадии, то наверняка учитываешь условия, специфику страны, географическое положение, поэтому поступок Джона можно, мягко говоря, назвать несерьезным", - цитирует Варгу ТАСС.
Теги: Варга Терри Спартак
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