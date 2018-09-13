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Александр Мостовой предложил "Спартаку" подписать Игнашевича

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой оценил несостоявшийся трансфер Джона Терри в стан красно-белых.

Эксперт считает, что переход англичанина мог бы положительно сказаться на российском чемпионате. Вместо Терри Мостовой предложил команде Массимо Карреры взять Сергея Игнашевича, который ранее завершил карьеру игрока в возрасте 38 лет.

"В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию центрального защитника в "Спартаке". Сергея Игнашевича спокойно подписать можно, не знаю, зачем он закончил", - цитирует Мостового "Газета.ру".
Теги: Мостовой Игнашевич Спартак
Сегодня, 01:41
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